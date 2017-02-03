外界稱技轉王 陳良基接科技部長

教育部次長陳良基將出任科技部長，雲林農家出生的他，曾有「技轉王」的稱號，他在書中形容創新不是「名詞」而是「動詞」，唯有不停創新，才有立足之地。

去年政黨輪替時，陳良基曾被點名接任教育部長、科技部長等職，最後卻接任教育部政務次長，連行政院長林全都說「有些委屈」。

陳良基有「技轉王」的稱號，在台灣大學時經手上百件技術移轉，協助過數家新創公司上路，一度傳出在他名下的技轉金額，就佔了全校的一半。

陳良基總是把「創新」擺在嘴邊，在他出版的類自傳「創新的人生」，形容創新不是「名詞」而是「動詞」，唯有不停創新，才有立足之地。他期許自己不只做一個埋首寫論文的學者，而要將研究成果化為具體商品，創造獲利。

他在教育部次長任內，督導高教司、技職司、國際司，擔任「高教推手」的期間，正逢少子女化海嘯衝擊大專的「105大限」，許多學校面臨嚴峻的退場、轉型難題。教育部除宣布成立新台幣50億元基金處理大學退場後的資產和教職員失業問題外，也比照「中信管院」模式，尋求大型企業接手大學，但目前都還沒有成形。

陳良基在台大時每年產出論文無數，旗下研究生上百人，經手技轉金額上億元；擔任教育部次長後又推動高教轉型，如今從教育界跨入科技部，未來將扮演什麼角色，外界都相當關注。1060203

(中央社)