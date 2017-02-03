許厝分校學童尿液 改由成大單方檢驗

剩不到兩周開學，雲林縣橋頭國小許厝分校的學童、卻仍不確定是否返回原校上課；原定由成大、國衛院2研究單位同步檢驗學童尿液，衛福部國健署長王英偉今改口，表示將由成大單方面進行，並在下周二召開專家會議分析檢驗數據，若對數據有疑慮才會再由國衛院複驗，但「遷不遷校」仍交由雲林縣政府決定。

雲林縣橋頭國民小學許厝分校因距離台塑六輕僅900公尺，日前在國衛院研究中，發現學童尿液中TdGA（硫代二乙酸）濃度偏高，行政院考量學童健康，去年8月宣布預防性遷校、要求孩童返回本校就讀，環保署同時進駐六輕進行監測「氯乙烯」濃度，國健署則從去年9月起，委託專家連續4個月、替孩童進5次的尿液檢測，觀察尿液中TdGA濃度。

當初國健署委託的專家為是成大教授李俊璋，環保團體批李「多年來接受六輕委託進行健康風險評估」，質疑其公正性，國健署當時緩頰表示，尿液樣本將由成大、國衛院同步檢驗。

但王英偉今受訪卻表示，尿液將僅由成大單方面進行檢驗，面對環團質疑李的公正性，他強調，一切應該回歸專業、尊重專業，畢竟「成大也是國家機構」；他進一步解釋，尿液檢驗並非統計也不是研究，而是像一般的健康檢查，且尿液中TdGA濃度屬於間接證據，容易受到許多因素影響，包括年齡、性別、二手菸等等，「環保署的氯乙烯檢驗數據才是最可靠、最直接的證據」。

環保署的空氣品質檢驗數據日前已經出爐，但尚未對外公布，將和國健署於下周二召開專家會議，邀請環保、公衛、兒科等三領域專家，就尿液與空氣監測資料進行判讀，整理出相關的風險評估；王英偉說，若與會專家對尿液檢測有疑慮，會請國衛院進行複驗，若無，則會將其風險評估結果，交給雲林縣政府和許厝分校孩童的家長，並由雲林縣政府自行決定「遷不遷校」。

(中時)