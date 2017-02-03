已故旅遊大亨郭正利商業糾紛挨告 獲不起訴

已故的前「天喜旅行社」總裁郭正利，病逝前曾控告日商光伸真珠負責人河崎惠子、員工周宏忠涉詐欺、偽文及侵占上億日圓款項，對方則反控恐嚇；台北地檢署因郭死亡，今將郭不起訴，另郭告日商部分，則因無審判權且罪嫌不足，也均不起訴。

郭正利曾是台灣旅遊界大亨，年輕時遠赴東瀛唸書兼差導遊，33歲就創立天喜旅行社，專營高檔日本旅遊團，曾創下1年53億元營業額，個人身價達40億；2007年郭正利斥資1600萬，風光迎娶日本石川縣溫泉飯店千金，人生攀上巔峰，之後卻因投資失利，負債15億，妻子也離他而去。

郭指控，2000至2006年間，他與日本大阪的光伸真珠公司合作，光伸公司出遊覽車，由他的導遊帶團至光伸真珠購物，他可抽5%佣金，但光伸負責人河崎惠子，指派員工周宏忠偽造他的簽收單，涉嫌侵占他佣金上億日圓。

檢方調查時，河崎惠子、周宏忠2人均否認犯行，河崎惠子辯稱，她僅將車資、油錢扣除，且從無指派周宏忠偽造文書。

2015年間，郭正利、河崎惠子等人曾進行協商，席間郭曾對河崎惠子表示，如不歸還款項，將找國稅局查封其住處，被河崎惠子反控恐嚇。

檢方調查認為，雙方合約並未明確指出遊覽車資是由河崎惠子免費提供，難認她有侵占、詐欺犯意，且案發地又在日本，台灣並無審判權，至於偽造文書部分則罪嫌不足，將河崎惠子、周宏忠不起訴。另郭正利挨告恐嚇部分，因郭已於去年11月因病去世，也將郭不起訴。

(中時)