卸下勞動部長 郭芳煜：欣然接受

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行政院宣布由政務委員林美珠接任勞動部長，即將卸任的勞動部長郭芳煜今晚發表聲明表示，欣然接受長官的安排與決定。

行政院發言人徐國勇今天宣布，科技部長由教育部次長陳良基接任、勞動部長由政務委員林美珠接任、衛福部長將由前衛生署副署長陳時中接任、農委會主委由宜蘭縣長林聰賢接任。

郭芳煜第一時間並未接電話，不過晚間發出聲明表示，欣然接受。

郭芳煜聲明指出，感謝大家對他個人擔任勞動部長一職異動的關心。今晚，這個答案終於揭曉了。他要先向大家說聲再見，後會有期。

郭芳煜說，他要感謝總統、院長等長官們在過去8個多月對他的支持與指導。

他說，更要感謝「勞動部團隊」的辛勞與付出。祝福勞動部在未來制定政策與推動業務皆能順利，以提升勞動權益、造福所有勞工朋友。1060203

(中央社)