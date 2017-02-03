杜特蒂邀請中共巡弋南海恐不切實際

中共海警船以水砲壓制闖入南海大陸企業作業區的越南海警船。（新華社）

《外交家》雜誌副主編帕倫斯沃倫（Prashanth Parameswaran），在2月2日發表的一篇文章中指出，杜特蒂邀請中共巡視南海，打擊海盜與恐怖組織的建議恐怕不切實際。

菲律賓總統杜特蒂，於1月31日發言邀請中共派出海警船巡視南海，協助東南亞各國打擊包括海盜與恐怖組織在內的非傳統威脅。他以中共海軍在索馬利亞打擊海盜的成功為例，認為類似的巡邏任務也可以移植到東南亞。不過杜特蒂也強調，菲律賓與其他東南亞國家的領海主權必須要得到中共的尊重。帕倫斯沃倫指出，杜特蒂的建議確實點出了菲律賓當前面對的許多問題。

尤其是菲律賓、印尼與馬來西亞交界的蘇祿海與西里伯斯海水域，更是跨國犯罪組織與恐怖團體活動的溫床，其中包括了惡名昭彰的阿布沙耶夫與莫洛伊斯蘭解放陣線。他們的犯罪活動包括綁架、走私乃至於發起反政府武裝突擊。而根據國際海事局提供的數據，上述犯罪組織綁票率已經創下了10年來的新高。更令杜特蒂深感恐懼的，是部份團體還向伊斯蘭國宣誓效忠。

然而即便這些問題確實存在，帕倫斯沃倫東南亞國家向來單獨，或者彼此之間合作，而非仰賴外力面對非傳統安全。更何況這些水域中，又有不少中共聲稱擁有主權的爭議水域，因此大陸的介入勢必將導致局勢的更加複雜化。在維護海上安全方面，近年來東南亞沿海國家取得了不錯的進展。其中印度尼西亞、馬來西亞、新加坡與泰國就成立了馬六甲海峽巡邏隊（Malacca Straits Patrol）。

至於在蘇祿海域，也有由菲律賓、馬來西亞與印度尼西亞三國共同組織的海上巡邏隊把關。事實上在星期二的發言中，杜特蒂也提到了上述的海上巡邏隊。至於邀請區域外強權介入這些任務的事宜，過去各國元首曾進行過私下討論，但是卻從來沒有被真正執行。美國在小布希時代曾經提出派遣海軍巡視馬六甲海峽的建議，但是卻遭到馬來西亞與印尼的強烈反對。

假若中共真的派遣艦隊巡視爭議海域，那麼美國必然提出同樣的要求，最後的結果可能是東南亞國家必須要被迫「選邊站」。這是包括菲律賓在內，東南亞國協會員國所極力避免的零和遊戲。每一個東南亞國協的會員國，對於中共巡弋海域都有不一樣的態度。不過他們都希望盡可能維護自己的主權與安全，而且對崛起中的中共抱有疑慮。

帕倫斯沃倫指出，杜特蒂邀請中共巡視爭議海域的行為十分複雜，牽涉到的也不是只有菲律賓一個國家的利益。北京如何回答，乃至於中共有沒有能力執行此種遠程巡弋任務，更是值得關注的問題。同時帕倫斯沃倫也表示，菲律賓與美國是長期合作的軍事盟友。過去菲律賓遇到任何安全上的問題，首先都是向美國尋求協助。

菲律賓不像巴基斯坦那般是中共的傳統盟友，因此雙方的安全合作勢必是一種全新的合作，並且會遭遇到不小的挑戰。不過如果馬尼拉與北京真的達成了歷史性的合作，帕倫斯沃倫也表示自己樂觀其成。他對於哪一些水域會有中共艦艇巡弋，或者是除了馬尼拉與北京外還會有哪些國家參加十分感興趣。最後，則是中共與菲律賓有沒有可能以此為基礎，建立更緊密的軍事合作關係。

(中時電子報)