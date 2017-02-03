出國探親卻遭撤換職務 林奏延：階段性任務已完成

經過數次「換人」的聲浪後，行政院今正式宣布，現任衛福部長林奏延的部長職務，將由前衛生署（現衛福部）副署長、蔡英文總統醫療政策白皮書撰寫人陳時中接任。尚在美國與家人團聚的林奏延，也透過公關室發表聲明，除了稱讚陳時中是「適合的人選」，也以自己「沒有包袱的改革」自居，數項改革成果已逐漸呈現。

林奏延去年9月就訂好今年春節赴美的來回機票，預定2月5日返國，卻在返國前遭撤換，另不少人替他叫屈。他在行政院公布新的人事後，也跨海發表聲明。

林奏延指，分級醫療的六大措施，已跨出最艱難的第一步；醫師納入勞基法也已擬定十大配套，目前依時程推動中；推動醫院評鑑的簡化及合理化；長照2.0 「建構社區整體照顧模式ABC」的20個縣市試辦點，已於去年開始營運，並於今年元旦順利上路，長照的基礎工程也已積極進行；三代健保正式啟動規劃。

面對職務遭撤換，林奏延強調，自己改革沒有包袱，目前各項改革工作已步上軌道，他的階段性任務也已完成，對於能和優秀的衛福部行政團隊共事「深感榮幸」，也感謝媒體對於衛福部政策報導的支持。

面對新任衛福部長陳時中，林奏延也給予肯定，認為陳時中過去曾任衛生署（現衛福部）副署長、蔡英文總統醫療政策小組召集人，具有多年衛生政策的歷練，溝通能力強，也擁有跨領域的專業，擔任衛福部新任部長，「是非常適任的人選。」

(中時)