林聰賢入閣 吳澤成：延續施政理念

我要評比

行政院宣布宜蘭縣長林聰賢接掌農委會主委，縣長職務將可能由副縣長吳澤成代理。吳澤成今晚對此表示，「我還沒接到派令」，但未來會持續推動林聰賢相關施政理念。

吳澤成晚間接受媒體電話採訪時，對於日後是否將代理縣長一職低調表示，「我還沒接到派令」，「這要等接到派令才談」。

在媒體追問下，吳澤成對於未來縣政工作的推動表示，日後將延續林聰賢未完成的工作，包括持續爭取北宜直鐵、鐵路高架與捷運化等交通建設。此外，縣府位於溪南的第二行政中心、中興文創園區等計畫也會加速推動。1060203

(中央社)