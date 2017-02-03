Uber批喝湯硬用筷子 交部：有給湯匙

交通部今天重申，從未否定Uber相關科技的應用，但要在台灣營業就必須「納管、納稅、納保險」。Uber批交通部的規定像喝湯硬用筷子，交通部說，有給湯匙，請Uber善用。

Uber今天發布新聞稿，表示要起身捍衛事實，為信念而奮鬥，Uber認為，坊間源自交通部三納原則的傳言，有許多是基於不正確的假設，所以要正本清源的說明白。

Uber不認同應註冊為一家計程車公司，因為Uber自認不是一家計程車公司，登記為計程車公司很荒謬。

Uber自認是一家運用手機上的App，媒合願意分享車輛的駕駛和有交通需求的乘客，滿足計程車無法做到的事。

Uber表示，希望接受規範，但如果先把Uber定位在計程車業，並強行要求套用符合該業者的所有規範，並且沒有任何彈性鬆綁空間，就像是喝湯硬是要用筷子一樣，行不通。

有關納保部分，Uber說，台灣保險合作夥伴需要政府放行Uber才可開始承保，政府卻又不斷挑戰Uber沒有提供在地保險。政府的一意孤行造成目前各方進退兩難的局面。

有關要納稅部分，Uber自認是協助推動跨境電商稅法案之一的公司，並承諾一旦法案開始實施，會遵守相關的機制繳稅，且Uber合作駕駛保有絕大部分因提供服務而獲得的車資收入，經濟效益留台灣。

不過，Uber卻未提Uber駕駛的車資收入，是否應繳所得稅。

交通部說，Uber如果不要申請為計程車業，也可登記為計程車服務業，因Uber而產生的交通運輸行為是事實，尤其涉及消費者權益，納管是必然，交通部筷子和湯匙都有給，請Uber多加善用。

交通部表示，政府期待創新產業及新經濟模式在台灣發展，也歡迎國外資金與技術來台，對「納管、納稅、納保險」的三納主張與堅持，是基於Uber提供運輸服務的事實下，必須與其他同樣從事運輸服務的業者，肩負同等的責任及義務。1060203

(中央社)