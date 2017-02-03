基層出身 政委林美珠兼任勞動部長
行政院今天宣布，勞動部長將由政務委員林美珠兼任。林美珠是總統蔡英文親表姊，因是基層文官出身，資歷完整，去年520獲行政院長林全延攬為政委，現又進一步兼任勞動部長。
林美珠出生於民國43年，國立政治大學法律研究所碩士畢業，是蔡總統親表姐，總統大選期間，也曾擔任蔡總統的競選辦公室主任。
專業文官出身的林美珠，高考及格後一路從基層公務員做起，曾任行政院參事、中選會秘書長；前行政院長蘇貞昌曾找林美珠出任內政部政務次長，後嘉義縣長張花冠又邀請林美珠擔任副縣長4年多。
去年520後，林美珠出任行政院政務委員，負責督導內政部與法務部，並兼任蒙藏委員會委員長，行政資歷完整。
行政院發言人徐國勇說，勞基法修正通過後，後續有很多法規的適用跟執行，需要法律專業人才，林美珠在民國66年法務行政高考及格後，就一直在政府服務，對法務跟法制都很熟捻；加上林美珠善於溝通，希望能借重林的法律專才跟溝通能力，處理勞基法修法後續事宜。1060203
(中央社)
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