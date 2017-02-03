歐布萊恩手感不佳 富邦不敵金酒
SBL富邦洋將歐布萊恩回歸SBL，今天他手感不佳只拿7分，但抓下19籃板，金酒靠菲爾普斯35分、20籃板帶領下一路領先，終場富邦以64比77不敵金酒。
第14季超級籃球聯賽（SBL），金門酒廠與富邦勇士的比賽，今天在高雄巨蛋體育館進行，今天比賽的一大焦點，是富邦「新」洋將歐布萊恩（Patrick O’Bryant）回歸SBL賽場後的表現。
歐布萊恩上季助台啤奪冠，本季他有平均14分、13.5籃板的成績，但因為體能及「態度」問題，打了4場比賽後就被釋出，直到1月才加盟富邦「回鍋」SBL。
這場比賽開打後，金酒靠陣中洋將菲爾普斯（Eugene Phelps）8投6中，單節攻下14分的帶領下，在首節以23比19領先富邦。
次節金酒火力稍減，富邦在蔡文誠3次出手全部命中，單節攻下7分的帶領下緊咬金酒，上半場打完金酒仍以37比34領先富邦。
下半場的賽事，富邦命中率偏低，3次外線出手全部落空，金酒的菲爾普斯則再以6投4中攻下12分，蘇奕晉也以2投全中拿下7分，金酒在這節拉出24比13攻勢，以61比47將領先拉開到14分。
末節富邦命中率依舊偏低，最終無法挽回頹勢，終場金酒仍以77比64帶走勝利。
金酒的菲爾普斯轟下全場最高的35分並抓下20個籃板，簡偉儒則貢獻16分。
富邦今天僅蔡文誠拿下18分突破兩位數，歐布萊恩今天手感不佳，17次出手命中3球，攻下7分，但抓下19個籃板。1060203
(中央社)
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