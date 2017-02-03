楊千嬅狂飲8杯長島冰茶 傳為鄭中基落淚買醉
香港女星楊千嬅與鄭中基分手還是朋友，日前鄭中基開演唱會，她更義氣擔任表演嘉賓，兩人合唱《製造浪漫》後大方擁抱，惹得現場歌迷尖叫連連。然而今（3日）是楊千嬅43歲生日，音樂人好友黃偉文就在臉書回憶她曾為情在夜店落淚買醉，連喝8杯長島冰茶，網友也猜測鄭中基就是令她傷心買醉的男主角。
香港知名音樂人黃偉文與楊千嬅交情深厚，曾為她量身打造經典情歌《可惜我是水瓶座》，今日更趁著楊千嬅生日，在臉書爆料該曲當中的一句「要是回去，沒有止痛藥水，拿來長島冰茶換我半晚安睡」乃楊千嬅親身經歷。
黃偉文說，當時楊千嬅收工後走進他喝酒的夜店，連續點了8杯長島冰茶，而自己也沒問那個令她落淚的人是誰，就這麼靜靜地陪楊千嬅喝，「而這一段她後來大概不曾記得，試問有誰可以乾盡八杯長島冰茶而不斷片的？見你現在過得幸福，我就安心了。楊小姐，生日快樂。」
楊千嬅1999年8月公開認戀鄭中基，年底就宣布分手，她2011年接受雜誌專訪回憶這段情，坦言跟「那個人」分手後很不開心，總是約朋友喝酒，但就算一群朋友來陪她也不快樂，還一度以為拿獎就會快樂，但誰知還是不開心。
(中時電子報)
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