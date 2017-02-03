內閣局部改組 國民黨：換湯不換藥.派系政治酬庸

我要評比

針對行政院宣布局部改組，國民黨文傳會副主委胡文琦3日表示，此次內閣改組名單都是老面孔大風吹，可以說是派系政治酬庸的老把戲，不符人民期待。

胡文琦強調，內閣表現不佳，閣揆必須負責，連綠營大老吳澧培也多次點名林全不適合擔任閣揆，若只是更換少數閣員，根本是換湯不換藥，當前社會重大的爭議性議題，難以獲得有效解決。

胡文琦指出，這次內閣改組幅度太小，缺乏改革決心，例如爭議最大的國防部、交通部、經濟部等人民期待換人的部會都「不動如山」，「改組根本是改假的」。

胡文琦認為，一個不能讓人民滿意的內閣，閣揆就應該主動下台負責，林全不下台，凸顯這次的內閣改組充滿了政治算計。

(旺報)