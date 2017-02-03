內政部修社團法 許可制擬鬆綁為登記制
內政部今天表示，目前正積極研訂社會團體法，規劃將已實施超過逾20年的「許可制」鬆綁為「登記制」，6日將擴大邀集相關社會團體、專家學者召開研商會議討論。
內政部今天表示，現行人民團體法仍是家父長式的管制面貌，為了落實並彰顯憲法保障人民自由結社的基本權益，實現有意義的參與式民主，內政部近年來不斷檢討鬆綁人民團體法規，現階段積極研訂社會團體法，規劃「許可制」，鬆綁為更開放自由的「登記制」。
內政部說，實務上進一步鬆綁各項團體的申請設立門檻，對團體的名稱、工作人員職稱、理監事人數等不再作過多的限制，提供人民更寬廣與自由的結社環境，讓人民團體法變成促成社會團體發展的動力而非阻力。
內政部指出，所擬社會團體法草案，除參採日、韓、德、美等外國立法例外，並於年前召開多次相關團體及學者專家諮詢會議，但因會議空間有限，無法廣邀各類型社會團體參加，致產生若干未獲邀請與會團體對內政部誤會，深感歉意。
內政部說，為期草案內容更為周延完整，將訂6日上午再擴大邀集相關社會團體、專家學者召開研商會議討論。後續將持續傾聽社會團體的聲音，並與團體對話，讓草案內容更符合民眾與NGO的期待與需求，積極促進社會團體的發展，提升公民參與公共事務的能力及機會。1060203
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。