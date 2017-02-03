內政部修社團法 許可制擬鬆綁為登記制

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內政部今天表示，目前正積極研訂社會團體法，規劃將已實施超過逾20年的「許可制」鬆綁為「登記制」，6日將擴大邀集相關社會團體、專家學者召開研商會議討論。

內政部今天表示，現行人民團體法仍是家父長式的管制面貌，為了落實並彰顯憲法保障人民自由結社的基本權益，實現有意義的參與式民主，內政部近年來不斷檢討鬆綁人民團體法規，現階段積極研訂社會團體法，規劃「許可制」，鬆綁為更開放自由的「登記制」。

內政部說，實務上進一步鬆綁各項團體的申請設立門檻，對團體的名稱、工作人員職稱、理監事人數等不再作過多的限制，提供人民更寬廣與自由的結社環境，讓人民團體法變成促成社會團體發展的動力而非阻力。

內政部指出，所擬社會團體法草案，除參採日、韓、德、美等外國立法例外，並於年前召開多次相關團體及學者專家諮詢會議，但因會議空間有限，無法廣邀各類型社會團體參加，致產生若干未獲邀請與會團體對內政部誤會，深感歉意。

內政部說，為期草案內容更為周延完整，將訂6日上午再擴大邀集相關社會團體、專家學者召開研商會議討論。後續將持續傾聽社會團體的聲音，並與團體對話，讓草案內容更符合民眾與NGO的期待與需求，積極促進社會團體的發展，提升公民參與公共事務的能力及機會。1060203

(中央社)