川普喊弱美元 外媒質疑真心或假意
美國總統川普近日多番發言，成功將美元「拖下水」，打壓美元指數走弱，實現抑制美元過熱的目的。但外媒分析，從川普原先提的經貿政見來分析，實際上都有助推升美元或打壓他國貨幣，與他擔心美元過強，不惜痛批中日德匯率政策的行為明顯有所矛盾，甚至擔憂川普這些言論，是否只是新政府缺乏執政經驗下的發言。
川普近日痛批日本和大陸，依靠貨幣貶值進行競爭；白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）更進一步批評，指責德國利用被低估的歐元剝削美國及其他歐元區國家。這些言論自然讓美元指數隨之跌破100點水位。根據彭博追蹤美元相對一籃子貨幣指數顯示，今年1月美元表現為2006年來的同月新低。
據《華爾街日報》報導，美國選民雖然喜歡川普的實話實說，但認為在美元問題上，實話實說反讓美元政策走向更加令人困惑。
《華爾街日報》提出分析並質疑，川普近期發言與自己的政見明顯有矛盾。以經濟政策來看，川普承諾的減稅、增加基礎建設支出的寬鬆財政政策，預計將提升美國經濟成長，雖然幅度和速度不能確定，但同時會推高美國通膨，這些都意味著利率的上升，並同時讓美元走強。
另觀察川普所提的貿易政策，也都對美元有所幫助。如果美國真對大陸實施懲罰性關稅措施，對陸投資可能會受到抑制，進而導致人民幣走弱，更有鼓勵大陸資本外流，進一步讓人民幣貶值的風險。
(旺報)
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