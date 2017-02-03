美防長首度訪日 重申安保同盟重要性

我要評比

美國總統川普（Donald Trump）的國防部長馬提斯今天在東京與日本首相安倍晉三舉行會談，重申美國對美日安全保障條約的承諾，據稱也明言安保條約第5條適用於釣魚台列嶼。

此行是馬提斯（Jim Mattis）接掌五角大廈以來的首度外國行，他顯然亟思向日本重申美國的決心，在此之前，川普於競選期間曾質疑美日同盟的價值。

馬提斯說，面臨北韓的挑釁，毫無質疑美國承諾的餘地。他於過去兩天訪問南韓期間，也傳達類似訊息。北韓在發展核武和飛彈計畫方面不斷取得進展。

馬提斯說：「我要清楚確定美日安全保障條約第5條於當今的重要性，與1年前、5年前沒有兩樣，今後5年、10年也不會改變。」

美日安全保障條約第5條明定美國對日本的防衛義務，是條約的核心條文。第5條規定，在日本或其管轄領域內，如果日本或駐日美軍遭到武力攻擊，美日兩國將採取行動共同因應。

日本一直極力想獲得保證，即川普政府將會延續華府先前的政策，承諾協助捍衛引發領土爭議的東海釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）。日本實際管控的釣魚台列嶼，中國大陸和台灣都主張擁有主權。

日本放送協會（NHK）和共同社引述與會日本高層官員表示，馬提斯於會談中明言，規定美國對日本防衛義務的日美安保條約第5條，適用於沖繩縣和尖閣諸島（釣魚台列嶼）。

安倍表示，他確信，與川普和馬提斯攜手，日本和美國能向全世界展現雙方的「不可動搖堅定同盟」。

日本外相岸田文雄稍後與馬提斯會談時也傳達同樣訊息，表示面對亞太地區安保環境益加嚴峻，進一步深化和強化同盟關係至關重要。川普於競選期間曾點名南韓和日本，指稱兩國因美國安全保護傘受惠，卻未分攤足夠經費。

川普於1月20日就職後也簽署命令，退出跨太平洋夥伴協定（TPP），此舉震撼亞太地區，而日本是最積極推動TPP的國家。

馬提斯預定明天與日本防衛大臣稻田朋美舉行會談。1060203

(中央社)