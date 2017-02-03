爸媽看過來 三手菸恐對嬰兒有害
抽菸會致癌，有力證據在1950年代首次出現，數十年後，二手菸證明也有害人體健康。科學家今天則對附著於牆壁和傢俱上的香菸殘留物「三手菸」發出警告。
研究人員在發表於「科學報告」期刊（ScientificReports）的研究中說，曝露於這些有毒殘留物中，會使小鼠體重減輕及改變與體內免疫系統有關的紅血球數量。
參與這項研究的美國勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory）表示：「有愈來愈多證據顯示，遺留於室內表面的香菸殘留物可能和二手菸一樣有害，甚至更甚二手菸。」
來自美國和中國大陸的研究人員讓老鼠處於類似吸菸者家的環境中，接著觀察牠們對三手菸的生理反應。
研究團隊表示，基於研究發現，嬰兒安全令人擔憂，他們會從躺著或爬行的地面或地毯上，以及觸摸的牆壁、窗簾和傢俱接觸到有毒物質。
研究人員寫道：「孩童是尤其脆弱的族群，他們會透過吸入、食入及皮膚碰觸，曝露於三手菸有毒物中。」
先前研究顯示，三手菸有毒物會使培養皿中的人類細胞DNA受損，並會傷害實驗鼠的精子和器官。（譯者：中央社蔡佳伶）1060203
(中央社)
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