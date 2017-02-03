美國大企業組聯盟支持邊境稅
美國多家龍頭企業兼主要出口商，包括奇異、波音和甲骨文等在周四組成聯盟，支持由眾院共和黨團提出對所有進口美國的產品課邊境稅計畫，認為這能為美國創造就業和支撐美國製造的產品。
逾25家大企業組成名為「美國製造聯盟」去支持邊境稅。包括陶氏化學、禮來和輝瑞等多家知名企業都證實加入聯盟。
共和黨要把企業所得稅率從35％調降至20％的建議，美國企業界各有不同看法。外界認為這聯盟成立後會讓企業界的態度更紛歧。該建議主要是把出口營收不列入應稅所得，而對進口產品課稅20％。
目前川普對邊境稅的態度不明，而且由眾院共和黨團提出的邊境稅方案，在參院也可能遭到反對。因為部份參院的共和黨議員質疑邊境稅可能增加美國民眾與企業的負擔。
(工商)
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