亞洲首次發現！志賀氏桿菌恐在台成「超級細菌」

志賀氏桿菌。（疾管署提供）

抗生素別亂用，小心台灣出現下一個無藥可醫的「超級細菌」！衛福部疾管署最新研究發現，「志賀氏桿菌」對巨環類口服抗生素「Azithromycin」產生抗藥性，這也是亞洲首次發現志賀氏桿菌有這種抗藥性，提醒臨床醫師在給藥時要更為謹慎。

疾管署發現，自2015年6月起，台灣便陸續出現志賀氏桿菌對巨環類口服抗生素產生抗藥性，個案分布在北部、中部都會區，1年內共出現21例，皆為男性，年齡分布在22~44歲，症狀包括腹痛、腹瀉、發燒、噁心、嘔吐、血便或黏液便等症狀。

疾管署副署長羅一鈞說，志賀氏桿菌會引起桿菌性痢疾，屬於是世界衛生組織WHO建議各國、優先列入抗藥性監測的7大致病菌之一，過去在對抗志賀氏桿菌時，常用口服抗生素如盤尼西林類，但有出現單一或多重抗藥性。

自2015年起，歐洲、美國、澳洲研究報告都發現，志賀氏桿菌對巨環類口服抗生素產生抗藥性，而我國疾管署也在前年6月收集到的案例中，發現該情形，是亞洲首個發現的國家；該項研究也已刊登於美國疾病控制預防中心最新一期（2月號）出版的「新興傳染病」期刊。

超級細菌是指濫用抗生素，讓細菌產生愈來愈強的抗藥性，進而導致一般抗生素難以將其消滅；當民眾感染該病菌後，在無藥可醫的情況下，常因引起敗血症、肺炎等併發症而危及生命，尤其是對產婦、老人、兒童等免疫力較弱的族群。

疾管署表示，隨著抗藥性的產生，臨床治療志賀氏桿菌的可用藥物變少，目前國內該菌株對於「喹諾酮類Ciprofloxacin」、「磺胺類TMP/SMX」、「第三代頭孢子素」尚未產生抗藥性，但若持續產生抗藥性，未來恐面臨無藥可醫，故提醒臨床醫師要謹慎給藥。

羅一鈞提醒，桿菌性痢疾目前尚無可有效施打的疫苗，預防方式仍以注意個人和環境衛生為主。

(中時)