SE7EN中文賀年 感恩票價謝台粉

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韓星SE7EN將在28日登台開唱，為感謝支持他的台灣粉絲，推出感恩回饋票價，全場都是新台幣1800元，並錄製影片用中文向粉絲說「新年快樂」，希望大家多多參與。

SE7EN出道14年，1年多前自組公司當老闆，強勢回歸韓國樂壇，去年發行新專輯「I AM SE7EN」。28日將在台北ATT SHOW BOX舉辦「I AM SE7EN SHOWCASE」，門票5日中午12時在KKTIX售票系統開賣。

特地錄製影片向台灣粉絲喊話，SE7EN先說中文「新年快樂，大家好，我是SE7EN，很高興見到你們」，對著鏡頭開心揮手打招呼。

SE7EN直喊要來台開唱很開心、激動，「我會努力準備很多好看、有趣的節目」，和台灣粉絲們共度有意義的時光，希望大家多多參與和支持，謝謝，最後則用中文說「再見」。

主辦單位表示，購票前350名粉絲可在會後參加擊掌會，全區觀眾都有機會與SE7EN近距離互動玩遊戲，SE7EN也將帶著滿滿誠意演出精彩曲目，大秀唱跳舞台魅力。1060203

(中央社)