賽普勒斯海軍基地 停不下阿曼贈巡邏艦

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報導今天表示，阿曼贈予的巡邏艦預計下週抵達賽普勒斯，然而這座島國並沒有大到足以容納這艘61公尺長船艦的海軍基地。

賽普勒斯「自由報」（Phileleftheros）報導，這艘巡邏艦無法停靠在伊凡傑洛斯．福洛拉基斯（Evangelos Florakis）海軍基地。這艘61.47公尺長的軍艦必須在里馬索（Limassol）或拉納卡（Larnaca）的港口停泊。

這艘巡邏艦的排水量為948公噸，最高速可達15節，由雙方人員一同駛往賽普勒斯，阿曼水手兵能藉此訓練賽普勒斯船員。

根據報導，這是賽國的第1艘公海海軍軍艦，向以色列購買的第2艘船艦預計將於12月抵達賽普勒斯。

這兩艘船艦料將用來巡邏賽普勒斯專屬的經濟海域。（譯者：中央社劉文瑜）1060203

(中央社)