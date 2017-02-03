陸外管局：境內企業境外IPO後 應及時調回資金

中國外匯網報導，大陸國家外管局資本專案司司長郭松表示，外管局2016年研究提出了境內基礎投資專項制度。一是允許境內基礎投資者經批准在一定額度內購匯參與境內企業香港IPO；二是要求境外上市募集資金結束後，上市公司及時調回資金，並承諾一定比例的資金結匯；三是要求境內基礎投資者承諾減持境外上市公司股份後，及時調回資金並結匯等。

(工商)