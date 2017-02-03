台灣燈會正式啟動 全台慶元宵

雲林台灣燈會啟動。（觀光局提供）

台北燈節代言人江宏傑（左）與台北市觀傳局長簡余晏（右）。（資料照／觀光局提供）

平溪天燈節活動。（資料照／觀光局提供）

屏東綵燈節。（觀光局提供）

交通部觀光局國家重要節慶活動-台灣燈會正式啟動。農曆正月15日元宵節又稱為小過年，每年元宵節期間全臺各地均透過舉辦賞花燈、猜燈謎、放天燈及蜂炮等多元的慶祝活動，歡度元宵佳節。

今年的台灣燈會結合臺北燈節、高雄燈會藝術節、新北市平溪天燈節、苗栗𪹚龍、臺南鹽水蜂炮、臺東炸寒單等整合為「臺灣慶元宵系列活動」，透過整體包裝行銷，吸引國內外遊客到訪參觀，成為臺灣首要的節慶活動。今年適逢丁酉雞年，多項活動規劃融入「金雞獻瑞」等吉祥寓意，歡迎各地的朋友們到訪參與，「掌握先雞」招得一整年的好機運。

由於各項活動均於同期間舉辦，近年來引發各活動主辦單位抱持著「輸人不輸陣」的精神，卯足全力不斷的創新規劃融入巧思。今年因應舉辦期間適逢2月14日情人節，有多項活動主辦單位特別在燈區的規劃或活動的設計上增添了浪漫的元素，期為遊客創造最浪漫最歡樂的體驗與回憶。

「臺灣慶元宵」各項活動之中，在規模及科技應用上首推「台灣燈會」，「台灣燈會」自交通部觀光局推廣迄今第28屆，屢獲國際旅客及媒體的肯定，除了96年經國際媒體Discovery評估認定是「全球最佳節慶活動」之一，104年更獲國際媒體譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」。

今年「台灣燈會」將自2月11日起至2月19日於雲林縣舉辦，虎尾主燈區位於高鐵雲林站前至農博生態園區間、北港燈區包含中山路街區及觀光大橋周邊，燈會以「友善大地．萬物回春」為布展主題，演譯人類與環境永續共存，面對自然學習謙卑，在文化與環境間取得絕美平衡，並有多項創新特色，主燈「鳳凰來儀」更首創以蔗糖材質折射板搭配1萬9千迴路高效能全彩LED燈組，呈現出兼具自然永續與璀璨亮麗之視覺饗宴。

「臺北燈節」2月4日起至2月12日舉辦，融合西門活絡的商圈，讓燈節、市民與市區街廓激發更多互動可能性，以「人、潮、雞、動」為企劃主軸：經營屬於臺北人的燈節；結合潮流元素成為城市亮點;以當年生肖為故事媒介串聯街頭劇場;迎接熱情活力的2017世界大學運動會。

除了傳統造型燈區及花燈競賽外，另有光雕藝術、地景燈海、世大運互動燈區、燈謎擂台、花車踩街遊行、世大運擂臺等活動規劃，於全新的場域打造一個令人耳目一新的臺北燈節。

「新北市平溪天燈節」其溫馨雅緻又靜謐祥和的氣氛，總是吸引了數以萬計、不遠千里而來的賞燈人潮，其中更包含許多的國際觀光客，97年獲得Discovery旅遊頻道評選為世界二大節慶嘉年華;102年由CNN選為52件值得參與的年度新鮮事;103年被全球最大旅遊書出版公司-「Fodor‘s」評選為此生必遊的全球14大節慶;105年《國家地理雜誌》（National Geographic）推薦為「2016全球十大最佳冬季旅遊」景點之一，驗證了平溪天燈在人類文化資產上的重要地位。

本年新北市政府規劃辦理「元宵場」及「中秋場」2場天燈施放相關活動，其中元宵場將於2月11日晚間假十分廣場舉辦，當天將分8波施放1,200盞天燈，當天上午10點開放現場報名，額滿為止。

「苗栗𪹚龍」從祥龍點睛儀式、九宮格龍隊舞龍謝神、到化龍返天止，一切循客家古禮而行，為最具客家傳統的元宵慶祝活動。今年活動邁入第19屆，活動期程自2月5日至2月13日，苗栗市公所除了規劃祥龍點睛、舞龍競技、民俗踩街、𪹚龍之夜、化龍返天等多項活動及儀式之外，另設置苗栗市燈區展示龍生九子花燈。

相對於台灣各地的舞龍演出，苗栗𪹚龍多了包龍文化、合夥助興與捉狹取樂的特色，反映著客家人對神的情感，呈現代代相傳的文化積累。

「臺南鹽水蜂炮」於每年農曆正月14日開始到15日深夜為止，與「北天燈」形成臺灣元宵節慶的文、武強烈對比，元宵夜鹽水各商戶隨著神轎遶街施放蜂炮，使整個鹽水古鎮漫天震響，此起彼落，夜色中天空五光十色，聲光千變萬化，蔚為奇觀。

本年活動將於1月28日至2月11日舉辦，臺南市武廟除了辦理主炮城施放及輦轎繞境 (民俗陣頭展演大型花藝車)主題活動之外，另規劃金雞報喜慶元宵花燈展示、陸上型水舞與全國花果盆栽展等多項配套活動，讓遊客體驗鹽水蜂炮之餘，並走訪鹽水老街，認識先民拓墾的遺跡。

「高雄燈會藝術節」即日起至2月12日在愛河流域沿岸舉行，高雄市政府觀光局結合雞年意象舉辦一系列精彩活動，包括以幸福雞立打造多座花燈爭妍鬥豔，愛河畔還有水上劇場、愛河狂想酒吧區等，別出心裁。

此外，號召全國各地好手參賽的「燈飾布置競賽」、萬人提燈大遊行、高雄獨有的河岸煙火，以及佛光山平安燈會、旗山、岡山等地區組成的三山燈會，均具地方特色，每年皆吸引眾多遊客到訪參與。

臺東元宵節民俗活動迄今已有數十年歷史，「炸寒單」為重點活動項目，與「北天燈、南蜂炮」齊名，具獨特性及辨識度。本年活動自1月24日至2月12日舉辦，臺東市公所除援例規劃辦理傳統文化的祈福遶境遊行及文武陣頭踩街表演之外，首次規劃大型主燈裝置藝術展，呈現精彩豐富的多元風貌。

交通部觀光局周永暉局長表示：近年來全球各國為推動觀光事業，競相發展具有獨特傳統文化背景的觀光產品，以證文化高度並提升國際能見度。元宵節為華人文化傳統節慶，「臺灣慶元宵系列活動」內容包羅萬象，各項活動均具特色，不只是在國內具知名度，在國際間也廣受好評，故觀光局自102年起推動「臺灣觀光年曆」計畫，即將上述各項活動選列為「臺灣觀光年曆」國際級或全國級活動，藉由國際行銷，廣為吸引國際旅客到訪，體驗臺灣的節慶文化，在發揚民俗文化、促進臺灣觀光產業發展及提升臺灣國際能見度等各方面績效卓越。

元宵期間，除了「臺灣慶元宵系列活動」之外，今年臺灣各縣市大型元宵節慶祝活動還有新北市新莊區公所所主辦的「新北市新莊區金雞賀歲慶元宵」(1月14日至2月28日) 、南投縣政府所主辦的「南投燈會」(1月21日至2月19日)、臺南市政府文化局所主辦的「月津港燈節」(1月21日至2月28日) 、屏東縣政府所主辦的屏東綵燈節(1月24日至2月12日)及臺中市觀光旅遊局所主辦的「中臺灣元宵燈會」(2月5日至2月19日)等活動，內容包羅萬象，不論是科技、傳統、炫麗、浪漫或刺激的內容，應有盡有，歡迎國內外旅客一起體驗臺灣多元的元宵節慶祝活動。

(中時)