中國大陸鐵路春運逾5千萬人次 創新高

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新華社報導，來自中國鐵路總公司的最新統計顯示，今年春節期間，中國鐵路共發送旅客5,199.3萬人次，年比增加421.6萬人次，增長8.8%，創下春節假期旅客發送量歷史新高。

創下歷史新高的還有單日旅客發送量。2月2日（正月初六），中國鐵路發送旅客1,096.6萬人次，年比增加63.2萬人次，增長6.1%，創下春運單日旅客發送量最高紀錄。

(工商)