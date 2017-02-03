台灣農產外銷大陸受挫 出口額年減近1成
2016年政黨輪替，兩岸關係結冰，恐怕連農產外銷都受挫！根據農委會統計，我國農產去年外銷中國出口額為9億660萬美元，相較前年減少9.39%，外界質疑因政黨輪替，導致兩岸農業交流疲軟，農委會反駁，我國去年初遇上寒害，加上颱風侵襲，不少水果質量受挫，「自己吃都不夠，哪有量可外銷」。
根據農委會農產品外銷統計顯示，我國農產外銷中國的出口額，從2009年3億6509萬美元開始一路爬升，2014年已經飆升至9億9765.9萬美元，2015年更創下7年來高峰，來到10億58萬美元，佔所有出口總量的20.5％，但去年卻略跌，僅9億660萬美元，占比略微下滑到19.4％，但仍是我國農產品最大出口國。
細看去年外銷中國的農產品項，鳳梨表現亮眼，出口值3701.202萬美元，年增50.67％，茶葉也不俗，出口值2741.57萬美元，年增24.53％，但石斑魚、芒果、釋迦、葡萄柚等農產品卻接連受挫，石斑魚銷量減少43.25％，幾乎要對半砍，芒果更是大減82.58％，從前年822.256萬美元的銷量，降到去年只剩下822.256萬美元。
農委會國際處長陳俊言坦言，中國石斑魚、甲魚蛋的養殖技術日趨成熟，水產品外銷中國的確造成衝擊，這是必然趨勢，中國打奢，也導致需求量減，但去年外銷中國出口額降低，主要還是受到年初寒害，但下半年的重大颱風侵襲影響，導致產量大減，不足以供應外銷。
不過由於先前台灣柑橘類水果屢傳潰瘍病，也導致中國北京政府下令，對台灣外銷中國的農產品防疫機制趨嚴，陳俊言認為這是好事，以前過度寬鬆，恐導致部分業者投機取巧，現在管控嚴格，也讓業者更願意做好品管，為了國際形象，提升優良供貨品質。
至於民進黨政府上台是否影響農產外銷中國，陳俊言表示，雙方互動官員層級壓低，聯繫減少是事實，但不影響正常貿易，未來也會持續發展農產外銷，除了中國，還會多開發其他東南亞市場，像是新加坡等鄰近國家，擁有很強的消費能力，都很有機會。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範