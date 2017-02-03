台灣農產外銷大陸受挫 出口額年減近1成

2016年政黨輪替，兩岸關係結冰，恐怕連農產外銷都受挫！根據農委會統計，我國農產去年外銷中國出口額為9億660萬美元，相較前年減少9.39%，外界質疑因政黨輪替，導致兩岸農業交流疲軟，農委會反駁，我國去年初遇上寒害，加上颱風侵襲，不少水果質量受挫，「自己吃都不夠，哪有量可外銷」。

根據農委會農產品外銷統計顯示，我國農產外銷中國的出口額，從2009年3億6509萬美元開始一路爬升，2014年已經飆升至9億9765.9萬美元，2015年更創下7年來高峰，來到10億58萬美元，佔所有出口總量的20.5％，但去年卻略跌，僅9億660萬美元，占比略微下滑到19.4％，但仍是我國農產品最大出口國。

細看去年外銷中國的農產品項，鳳梨表現亮眼，出口值3701.202萬美元，年增50.67％，茶葉也不俗，出口值2741.57萬美元，年增24.53％，但石斑魚、芒果、釋迦、葡萄柚等農產品卻接連受挫，石斑魚銷量減少43.25％，幾乎要對半砍，芒果更是大減82.58％，從前年822.256萬美元的銷量，降到去年只剩下822.256萬美元。

農委會國際處長陳俊言坦言，中國石斑魚、甲魚蛋的養殖技術日趨成熟，水產品外銷中國的確造成衝擊，這是必然趨勢，中國打奢，也導致需求量減，但去年外銷中國出口額降低，主要還是受到年初寒害，但下半年的重大颱風侵襲影響，導致產量大減，不足以供應外銷。

不過由於先前台灣柑橘類水果屢傳潰瘍病，也導致中國北京政府下令，對台灣外銷中國的農產品防疫機制趨嚴，陳俊言認為這是好事，以前過度寬鬆，恐導致部分業者投機取巧，現在管控嚴格，也讓業者更願意做好品管，為了國際形象，提升優良供貨品質。

至於民進黨政府上台是否影響農產外銷中國，陳俊言表示，雙方互動官員層級壓低，聯繫減少是事實，但不影響正常貿易，未來也會持續發展農產外銷，除了中國，還會多開發其他東南亞市場，像是新加坡等鄰近國家，擁有很強的消費能力，都很有機會。

(中時)