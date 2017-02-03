台水果外銷受挫 學者指定位有誤

過去台灣一度是香蕉輸日大國，但現在外銷日本的台蕉，已多被更便宜、口感也不差的菲律賓蕉所取代，農委會一直想讓台灣重拾水果王國的美名，建立外銷品牌，但學者分析，台灣水果外銷一開始定位就有問題，往往產量過剩才想到要外銷，側重單一市場，又未建立自己的通路，自然效益不彰。

台灣外銷主力一向集中於中國單一市場，一但受到中國的政策更動，易導致台灣水果出口受挫，儘管各地方政府對於自己的農產品外銷耗費心力，也不時帶農民到國外參展，但時常淪為走馬看花，或是地方展現政績，而無長期效益。

農委會於去年底成立台灣國際農業發展股份有限公司（簡稱台農發），目標之一就是發展水果外銷。逢甲大學國貿學系楊明憲教授指出，台灣過去外銷定位錯誤，並未建立通路，多半都是國外政策性的採購，台灣不能只是淪為幫別人採購，要開闢新的市場。

楊明憲建議，政府應該多邀集國外貿易商到台灣來，看台灣的產地，讓買家知道產地特色，並跟農民溝通，讓台灣農民抓準國外需求，了解市場後，生產才會符合市場導向，才能建立通路，慢慢形成長期的合作關係。

「好的產品，消費者一定會接受」，南化果樹產銷班20班林聰明種植的愛文芒果，長期外銷日本，他表示，一年外銷都是一個價格，盛產期也不能塞車，質量都要照顧好，像是自己種的芒果甜度高，最少都有17~18度，最多到22.5度，相關農藥殘留檢測都有做，對品質嚴格把關，自然有人上門。

台中市太平區農會秘書李傳盛舉例，他們利用台灣獨有冷鏈保鮮技術外銷荔枝，可保持荔枝維持在冷藏4~5度的環境內保鮮20天，雖然價格比中國大陸略高，但賣相佳又新鮮，每年外銷新加坡10~12個貨櫃，新加坡還嫌不夠。

(中時)