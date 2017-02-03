成大李俊璋曾接台塑計畫 環團批「球員兼裁判」

橋頭國小許厝分校遷校爭議，歷經4個月的採樣分析，將於下周二公布結果。環團質疑，衛福部找拿台塑經費的成大教授李俊璋做檢驗，分明是「球員兼裁判」，這樣的數據難以令人信服，李俊璋則反駁，自己從來不替台塑講話。

「這個政府不知道在幹什麼！」台灣水資源保育聯盟發言人陳椒華痛批，當初李俊璋替台塑六輕進行環境汙染風險評估研究，卻有四氯化碳等4種致癌物未列入風險評估中，數年過去未曾說明、釐清問題，現在這份報告無論結果為何，都難讓人信服。

陳椒華建議，既然兩造都有被質疑的地方，政府應該委託有公信力的團隊進行研究，至少2家、甚至3家以上的團隊，無論是尿液中的TdGA（硫代二乙酸），還是空氣中的VCM（氯乙烯），都要同步採樣，分析比對才能彰顯公平，否則，這份報告結果，「誰能說數據沒有問題，又誰敢去確認數據有問題？」

李俊璋指出，用尿液中的TdGA評估VCM的影響，這作法一般是運用在勞工身上，因為暴露量較高，用於學童，有很多環境背景值的影響，像是食用維他命B、胺基酸、感冒藥水等，都可能造成影響，且依照先前國衛院做的調查，以雲林麥寮當地的VCM濃度來看，學童TdGA濃度其實偏高。

李俊璋指出，他從去年9~12月採集5次數據進行分析，發現學童尿液中的TdGA含量平均約為80~90ppb，其中含量最多的學童，其實住家遠在2~3公里外，住得反而較遠，因此距離六輕遠近，對於TdGA濃度並無絕對的正相關，且要看學童尿液中的TdGA到底是不是從VCM而來，還要對比環保署對六輕進行的VCM檢測，才有意義。

對於外界質疑李俊璋的公平性，他回應，「我雖然做台塑計畫，但從來不替台塑講話」，他說，台塑計畫已在去年底結案，且自己過去替台塑進行風險評估研究，讓台塑降低幾百噸汙染量，比老是要求台塑關門的環團更來得有幫助，環團不斷抗議，只會讓學者專家卻步，不願幫助業界降低汙染，只因擔心被貼上標籤。

(中時)