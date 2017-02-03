連勝文臉書PO激瘦照 網友讚帥氣、喊「出來選」

我要評比

連勝文臉書換了一張照片，身形顯瘦，神清氣爽，網友紛紛稱讚帥喔！（圖／取自連勝文臉書）

連勝文臉書今（3）日換了一張封面照片，照片中的連勝文川牛仔褲、灰色短上衣，輕鬆地站在一架二戰時美國志願航空隊的飛虎P-40戰鬥機前。

令人驚豔的是，連勝文身材變瘦了，小腹平坦許多，腰身也出來了，更顯神清氣爽。

網友紛紛稱讚表示，「勝文瘦了」、「越來越帥」、「更陽光了」、「也變年輕囉」。有網友說「唯有勝文。勝過英文。」底下其他網友則留言：出來選出來選。

(中時電子報)