陳時中接衛福部長 林奏延：非常適任
行政院宣布由前衛生署副署長陳時中接任衛福部長。現任衛福部長林奏延聲明表示，他的階段性任務已完成，陳時中有多年衛生政策的歷練、溝通能力強，是非常適任的人選。
衛福部長林奏延目前正請假到美國與家人團聚，預計2月5日返台，記者致電林奏延，但他手機無人接聽，直到晚間8時44分才透過衛福部公關針對人事調動發表聲明。
林奏延聲明表示，他從去年5月20日上任以來，一向以「沒有包袱的改革」自居，5大改革成果也逐漸呈現，包括分級醫療6大措施，已跨出最艱難的第一步；醫師納入勞基法已擬定10大配套，目前依時程推動中；推動醫院評鑑的簡化及合理化；三代健保正式啟動規劃。
他說，蔡總統重視的長照2.0，社區整體照顧模式ABC的20個縣市試辦點已於去年開始營運，並於今年元旦順利上路，長照的基礎工程也已積極進行。
林奏延指出，目前各項改革工作已步上軌道，他的「階段性任務」已完成，對於能和優秀的衛福部行政團隊共事，深感榮幸。
林奏延說，陳時中曾任衛生署副署長、蔡總統醫療政策小組召集人，具有多年衛生政策的歷練，溝通能力強，也擁有跨領域的專業，擔任衛福部新任部長，是非常適任的人選。1060203
(中央社)
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