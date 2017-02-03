萊恩葛斯林 喜歡動手DIY

可能找不到有哪個好萊塢男星像萊恩葛斯林這麼喜歡DIY，組裝車、蓋房子甚至刺青都不假手他人。

萊恩葛斯林（Ryan Gosling）在電影「樂來越愛你」（La La Land）飾演落魄的爵士鋼琴樂手，憂鬱的氣質帶著迷濛的眼神，帥得魅力無法擋。

不過曾有導演說，找他與瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）在「手札情緣」（The Notebook）大談銀幕生死戀，全因相中他不酷不帥、長相平庸。

而當年不起眼的萊恩葛斯林，如今在炙手可熱的「樂來越愛你」挑大梁，尤其他在戲裡，擺弄黑白鍵於鼓掌之間的高超炫技，可不是自小奠定的基礎，而是開拍前苦練才3個月的傑作。

短短一季的時間，練就人琴合一的境界，可能得歸因於萊恩葛斯林凡事喜歡DIY的緣故。手札情緣裡有張他與瑞秋麥亞當斯共進晚餐的餐桌，就是飾演木工的萊恩自己動手做出來的。

他說這是為了演甚麼就要像甚麼的角色體驗，還有「落日車神」（Drive）裡他的專屬坐駕，也是他堅持演甚麼就要像甚麼，張羅零件自己組裝完成。

颶風卡崔娜（Katrina）重創美南，他隨即驅車前往災情慘重的密西西比州，幫助當地修道院重建，把DIY的精神與技能發揮到極致。不過並非萊恩每個DIY都很神，也有擺烏龍的時候。

萊恩葛斯林給自己買了套刺青工具，原本打算在肌膚上刻繪血淋淋的怪獸手掌，沒想到卻弄巧成拙，怪獸手掌看起來像是仙人掌。

某回享用摩洛哥美食，萊恩念念不忘那滋味的美好，立即大張旗鼓在名流薈萃的比佛利山莊，開餐館當老闆，賣他吃過還想再吃的摩洛哥風味，可是隔行如隔山，經營不善，最後還得捲起衣袖通水管、當洗碗工。

但是有個DIY是萊恩怎麼玩也玩不膩的，那就是針織。據說他對美好一天的定義是，「甚麼事都不管、窩在房間裡針織整天。」

把DIY的精神貫注於從影生涯，造就萊恩葛斯林的如日中天，猶如好萊塢永遠的帥哥喬治克隆尼（GeorgeClooney）所言，「男人不能只有帥而已」，可說是萊恩葛斯林多才多藝的最佳寫照。1060203

(中央社)