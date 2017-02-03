林聰賢入閣 藍綠勢力卡位接班
宜蘭縣長林聰賢提早卸任，進入入閣。綜觀宜蘭藍綠人物近來動態，許多人士早已在深耕基層，準備在2018年縣長選舉時卡位接班。
行政院發言人徐國勇晚間宣布，農委會主委由林聰賢接任，林聰賢入閣，早在春節之前就傳聞不斷，由於代理縣長將承接許多縣政資源、佔有優勢，更牽涉到明年底的縣長選舉布局，一度也備受注目。
不過，行政院晚間宣布，宜蘭縣長副縣長吳澤成將代理縣長職務後，未來縣長選戰綠營的煙硝味暫時淡化許多。
根據觀察，下屆縣長選舉目前有宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長謝燦輝等想要爭取，甚至立委陳歐珀也被勸進。
憑藉宜蘭與中央現在都是民進黨執政，加上林聰賢曾大勝國民黨氣勢，下屆縣長寶座綠營再度勝選機會不低。
不過，國民黨未來的實力也不可輕忽，前宜蘭縣副縣長林信華、羅東鎮長林姿妙等，早在去年就開始積極布局，走出各自的勢力範圍，為明年底的選戰試水溫；前縣長呂國華也在爭取再度挑戰縣長選舉。
外傳，曾與內政部長一職擦肩而過的吳澤成，這次被中央賞識接任代理縣長，很有可能是中央彌補的動作，還給他一個公道，並給予吳澤成可在明年順勢參選縣長。吳澤成晚間說，「我從來沒想過這問題」。1060203
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。