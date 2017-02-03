林聰賢入閣 藍綠勢力卡位接班

宜蘭縣長林聰賢提早卸任，進入入閣。綜觀宜蘭藍綠人物近來動態，許多人士早已在深耕基層，準備在2018年縣長選舉時卡位接班。

行政院發言人徐國勇晚間宣布，農委會主委由林聰賢接任，林聰賢入閣，早在春節之前就傳聞不斷，由於代理縣長將承接許多縣政資源、佔有優勢，更牽涉到明年底的縣長選舉布局，一度也備受注目。

不過，行政院晚間宣布，宜蘭縣長副縣長吳澤成將代理縣長職務後，未來縣長選戰綠營的煙硝味暫時淡化許多。

根據觀察，下屆縣長選舉目前有宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長謝燦輝等想要爭取，甚至立委陳歐珀也被勸進。

憑藉宜蘭與中央現在都是民進黨執政，加上林聰賢曾大勝國民黨氣勢，下屆縣長寶座綠營再度勝選機會不低。

不過，國民黨未來的實力也不可輕忽，前宜蘭縣副縣長林信華、羅東鎮長林姿妙等，早在去年就開始積極布局，走出各自的勢力範圍，為明年底的選戰試水溫；前縣長呂國華也在爭取再度挑戰縣長選舉。

外傳，曾與內政部長一職擦肩而過的吳澤成，這次被中央賞識接任代理縣長，很有可能是中央彌補的動作，還給他一個公道，並給予吳澤成可在明年順勢參選縣長。吳澤成晚間說，「我從來沒想過這問題」。1060203

(中央社)