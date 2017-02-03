陸外匯局：支援境內基石投資者參與企業境外IPO

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根據中國外匯網報導，大陸國家外匯管理局資本專案管理司司長郭松接受專訪時表示，外匯局2016年研究提出專門針對境內「基石投資者」參與境內企業境外IPO的相關用匯安排，用以支援境內企業利用境外資本市場展開股權融資。

而所謂境內基石投資者的具體用匯安排，則包含3點。首先允許境內基石投資者經批准後，在一定額度內購匯參與境內企業的香港IPO。

第二是要求境外上市募集資金結束後，上市公司及時調回資金，並承諾一定比例的資金結匯；第三點則要求境內基石投資者，需承諾減持境外上市公司股份後及時調回資金並結匯等。

另在加強跨境資金流動監測，以及事中、事後管理基礎部分，外匯局將加快推進一系列改革措施，包括研究支援跨境資產轉讓、放寬內保外貸資金回流的限制、完善國內外匯貸款管理、規範境外機構境內發債的外匯管理等。

(旺報)