微信公佈春節紅包報告：廣東收發58.4億個成紅包大省

猜猜看，大陸哪個省的民眾最愛發電子紅包？微信發佈《2017微信春節資料報告》指出，除夕至正月初五，微信春節紅包收發數達到了460億個，其中廣東收發了58.4億個紅包，是今年微信的紅包大省。

微信紅包歷經四個春節，今年共發出460億個，較去年增長43.3%。其中，廣東向湖南發的紅包最多，其次為湖南發向廣東、廣東發給廣西、廣西給廣東、北京發向河北。

此外，廣東省以58.4億個紅包收發數遙遙領先其它省市，緊追在後的是江蘇29.3億個、山東26.4億個、河北24.2億個、浙江24.2億個。其中，男性互發占總數32.4%，女性互發為25.5%，男性發給女性占24.6%，女性發給男性為17.5%。

若從年齡分析， 發紅包主力以1980年和1990年以後出生的用戶最多，尤其1980年後出生用戶彼此互發最多，之後是1990年以後互發，再來才是1980後發給1990後，再來則是1970年後出生用戶之間互發。

(旺報)