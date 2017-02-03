北投6起縱火案嫌犯 遭聲押

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警方偵辦北投6起縱火案，逮捕劉姓縱火犯嫌到案，依公共危險、竊盜等罪移送士林地檢署。檢方訊後，晚間向法院聲請羈押劉嫌。

檢警調查，劉嫌曾於今年1月3日在北投區文林北路因債務糾紛與人鬥毆，今日凌晨欲尋找仇家未果，憤而四處縱火洩恨。

案發後劉嫌至士林區竊取一部重機車逃逸，案經專案小組全面擴大調閱現場周邊監視錄影器畫面分析、比對，確定6起縱火案係同一人所為，進一步確認犯嫌身分後，兵分多路全力追緝，並於今日11時許在至善路71巷31號逮捕劉嫌到案。

(中時)