陳時中接掌衛福部 長照核食成首要挑戰

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日本核災縣市食品是否解禁的風波不斷，推動長照2.0面臨缺人缺錢，這些都將成為新任衛生福利部長陳時中的首要挑戰。

長照2.0是總統蔡英文重要政見之一，甚至喊出「只許成功不許失敗」。不過，長照2.0仍有幾項待解決的問題。

衛福部雖喊出要擴大照顧範圍，但是照顧人力仍面臨4000到1萬2000人的缺口，未來除了要爭取替代役投入長照，並將照服員薪資提升到新台幣3萬元，除此之外還要吸引人才投入長照。

除了人力卡關，財源也是一大問題，立法院日前三讀通過長期照顧服務法修正條文，確定將調漲遺產及贈與稅、菸稅作為長照服務特種基金，每年預計增加308億元佈建長照資源，但還得等下個會期送財政委員會通過預算，這筆錢才能正式入帳。

另外，有關日本核災區食品議題，從蔡總統上任以來，解禁傳聞不斷，行政院食品安全辦公室曾舉辦多場公聽會，幾乎場場遭到反對人士大動作抗議。

日前爆發核災區醬料包風波，讓日本核災區食品解禁議題幾乎停擺，日本食品管制不鬆反嚴，不僅來自核災區5縣市食品一樣都不得輸台，邊境更是針對複合式包裝逐一拆封檢驗，以防漏網之魚。但要讓民眾吃得安心，相關檢驗、標準，仍得一一說明才能說服消費者。

面對這些政策挑戰，即將接任衛福部長的陳時中，勢必要多花時間與社會溝通及說明，能不能有所成果，將成外界關注焦點。1060203

(中央社)