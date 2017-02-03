舒淇馮德倫同框 IG貼照曬恩愛

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金馬影后舒淇去年9月與香港導演馮德倫閃婚，婚後很少公開曬恩愛，今晚在社群網站Instagram貼出夫妻倆合照，讓粉絲直呼「難得同框，幸福呦」。

40歲舒淇與大兩歲的馮德倫相識20年，相戀4年，去年9月宣布結婚喜訊，舒淇也在Instagram上傳1分鐘婚紗照拍攝過程影片，感謝大家祝福。

舒淇與馮德倫向來低調，婚後很少公開曬恩愛，農曆春節期間馮德倫陪伴舒淇回娘家，被網友直擊同遊陽明山，兩人還大方與粉絲合照。

晚間舒淇在Instagram貼出夫妻倆合照，直呼有個美好夜晚，照片中舒淇甜笑手拿自家餐廳菜單，馮德倫也拿起印有舒淇照片的本子，面帶微笑一同入鏡。

粉絲紛紛留言直呼「好閃」、「終於等到了」、「難得同框，幸福呦」等語，並稱讚舒淇和馮德倫有夫妻臉，希望兩人能一直幸福快樂。1060203

(中央社)