台鐵列車逐步除階 打造無障礙空間

我要評比

台鐵列車的車門有一台階。（圖／台鐵局提供）

無階化的台鐵列車。（圖／台鐵局提供）

為提升旅客乘車品質，台鐵局將於民國109年以前，去除營運中1351輛客車的車門台階，使車廂與月台齊平，旅客可享有出入車廂無障礙的環境。

台鐵局營運有百年歷史，早期月台僅有76公分，旅客上下車廂須經過2階台階，相當不便。為提供旅客更佳旅運服務，因應高齡化社會，及契合「身心障礙者權益保障法」之立法精神；台鐵局於民國90年即著手消弭車廂與月台間的落差，惟車廂與月台高度落差超過30公分，無法一次改善到位。

基於旅運不中斷原則，台鐵局遂分2階段進行改善。第1階段已於100年完成，各型客車台階數縮減至1階。第2階段預計於109年完成營運中1,351輛客車無台階化，同時月台高度提昇與車廂齊平；目前已完成EMU700型160輛改造，行駛於苗栗-北迴線-蘇澳區間，成效良好。

除前述EMU700型160輛外，台鐵局已無階化之車廂尚有EMU800型328輛及普悠瑪號152輛（共計640輛）。本年度將全力辦理EMU500型、太魯閣號及推拉式自強號等主力車種之無階化改造。

車廂及月台無階化改善工程完成後，旅客將可直接進出車廂，不再有上下台階之不便，大幅提升旅客上下車安全性及便利性。

(中時)