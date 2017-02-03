好康倒相報！行政執行署下周拍賣直升機

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法務部行政執行署「123拍賣日」再推好康！

行政執行署今年第2次全國聯合拍賣日，將於下周二(7日)登場，這次拍賣品還首度出現直升機，執行署「好慶倒相報」，呼籲想搶便宜的民眾，趕快上執行署官網查詢，歡迎民眾參與競標。

執行署說，這次拍賣不動產部分，包括多筆所轄地區地段極佳的土地，還有北投溫泉小套房(士林分署)、花蓮縣光復鄉透天厝(花蓮分署)等。

另外，動產部分更是琳瑯滿目，例如：中興航空股份有限公司所有之直升機(台北分署)、Fendi、Bvlgari、Dunhill、Tods品牌的太陽眼鏡(台北分署)、黃、紅牌重型機車(士林分署、高雄分署)、愛的世界嬰兒用品(歐洲chicco擠乳器、奶瓶、德國製EMIDE消毒鍋、嬰兒抱巾、媽媽包等)(新北分署)、棉被(桃園分署)、杉林溪茶葉、阿里山茶葉(臺中分署)、35年老茶(彰化分署)、KAWAI鋼琴、3000年以上花梨木大型會議桌、紅豆杉茶几、黑膽石茶几(臺南分署)、歌仔戲服、頭飾(屏東分署)等等。

此外，各地分署日前針對人頭商號強力執行，所查封之各項動產，若業者仍不繳清欠款，亦將列入本次聯合拍賣標的，例如：電腦設備(含螢幕、主機、鍵盤、滑鼠等)、金門高粱、啤酒、汽水、磺泉水(新北分署)、台塑機油、煞車油及潤滑油(新竹分署)、紅兵模型玩具(高雄分署)、健康醋、白木耳黑木耳飲品(宜蘭分署)等。

執行署說，各地執行分署的詳細拍賣資訊，請民眾上官網查詢瀏覽，絕對物超所值!

(中時)