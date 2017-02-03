中美5至10年必有一戰？

共軍南海艦隊軍演，主副砲進行射擊。（圖／中國軍網）

川普親信美國家安全委員會成員的巴農（Steve Bannon）。（圖／美聯社）

中美未來一戰難免？美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今年1月11日，曾對南海問題表達強硬態度。美國家安全委員會成員的巴農（Steve Bannon）則說「5至10年內，我們會在南中國海打一場戰爭」。

德國之聲3日報導，提勒森在接受參議院聽證回答有關南海的問題時說，「我們必須向中國發出一個清晰的信號。第一，停止建島；第二，不允許中國登陸這些人工島嶼。」他還說，建造島嶼，然後設置軍事哨所，這同俄羅斯吞併克里米亞無異。

北京《環球時報》次日便發表了「提勒森拿什麼阻止中國進入南沙島礁」的社論，文章稱，美國落實那些要求行之有效的辦法和手段根本就不存在，除非華盛頓準備在南海打一場大規模戰爭。」

澳大利亞退休政治學教授塞耶爾（Carlyle A. Thayer）表示，提勒森的講話會引發嚴重的對峙，這種對峙很快會演變成軍事衝突。

在川普內閣裡主張對中國採取強硬政策的大有人在。上周剛剛任命為國家安全委員會成員的巴農（Steve Bannon）早在為川普競選時就闡述過他對中國政策的立場。

巴農在2016年3月的一次採訪中說，「5至10年內，我們會在南海打一場戰爭，不是嗎？對此應該沒有懷疑。」他接著說，「他們將島礁變成固定的航空母艦並在那裡安置導彈。他們來到你面前，你知道面子有多重要，告訴你這是他們自古以來的領海。」

巴農為川普勝選立下了汗馬功勞，曾是競選團對裡的靈魂人物。後來任命他為總統助理以及戰略事務主任。在新的國家安全委員會裡，巴農將在制定國家內政外交政策方面扮演重要角色。川普「美國優先」的就職演說就是巴農主筆起草的。

巴農有關戰爭的表述近日被媒體爆炒，波昂大學全球研究中心主任辜學武教授對德國之聲表示，「我覺得中美開戰的可能性幾乎為零，原因很簡單，特朗普不想打仗。一旦開戰，他的讓美國重新偉大宏偉目標立即灰飛煙滅；中國也不想打仗，一旦開戰，習近平的中國夢，也會化為泡影。」

不過不開戰，並不意味著不會出現低層次的擦槍走火，辜學武教授認為，中美都不會輕言讓步，甚至會使劍拔弩張的狀況緊張到開火的邊緣。但擦槍走火之日，則是中美握手言和之時，以避免雙發都不想要的全面戰爭。

另一方面，中國正在為川普執政期間兩國敵對風險升高的情形進行著準備，尤其在海軍防衛領域。為發展海軍，中國投入了數十億美元。中國海軍頻繁地在遠離本國的海域進行演練，試圖以此來加強作戰能力。《人民日報》日前稱，無論多少像提勒森關於南海言論這樣的「口頭上的炸彈」都不會阻止中國軍隊開展正常的訓練。

與此同時，中共中央軍事委員會主席習近平大力推動軍隊的改革，以提高戰鬥力。1月20日，原南海艦隊司令員沈金龍已接替吳勝利出任海軍司令員，原北海艦隊司令員袁譽柏升任南部戰區司令員，這些軍屆高層的人員調動都可被解讀成加強南海作戰能力的努力。

不僅在南部沿海地區出現備戰的跡象，不久前媒體曝光「東風-41」洲際導彈，人們估計這一可攜帶核彈頭的導彈被部署在中國的黑龍江省。

東風-41的射程估計可達15000公里並可攜帶10個核彈頭，尚未出現在中國的閱兵式上，大部分資訊仍是高度機密。在黑龍江部署東風-14目的在於對川普下的美國新政府進行威懾。之所以部署在中俄邊界，是為了可以經由北極軌道攻擊美國的全部領土範圍。

(中時電子報)