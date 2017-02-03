林佳儀為大陸新男星王嘉打造央視《春晚》表演服

王嘉穿著漸層燕尾服在桂林水上表演，詢問度超高。（Level 6ix提供）

王嘉的燕尾服以高科技印染方式展現漸層色感與光澤度，一出場就讓觀眾眼睛為之一亮。（Level 6ix提供）

林佳儀（左）為王嘉打造漸層燕尾服。（Level 6ix提供）

央視雞年《春晚》在除夕夜直播結束後，多位表演明星的服裝立刻成為話題，尤其是在桂林分會場表演的「小鮮肉」王嘉，身穿由台灣女星林佳儀量身打造的漸層色系燕尾服，力壓同台的馬天宇與關曉彤，陸媒廣為介紹，網友詢問度超高，在微博發表的央視雞年《春晚》表演影片，轉發量比他在表演前的發文多了至少3倍。

王嘉去年剛從大陸解放軍藝術學院戲劇系畢業、跨入大陸演藝圈，立刻成為莫文蔚的師弟；雖然拍戲經驗少，但表現不錯，曾被陳慧琳稱讚：「未來的實力派演員」。

王嘉應邀參加《春晚》，找上林佳儀在上海成立的Level 6ix 訂製工坊，由林佳儀親自操刀設計，這也是林佳儀繼去年為知名主持人李思思製作央視《春晚》表演服之後，再次設計《春晚》表演者服裝。

身為Level 6ix Individual Design & Tailoring主事者，林佳儀以其對舞臺表演的經驗，為表演者從舞臺設計到表演內容進行全方位考量，再設計服裝。她表示，央視雞年《春晚》的桂林分會場，以「山清、水秀、洞奇、石美」著稱，獨特的峰林景緻、幽深瑰麗的溶洞奇景成為表演者的最佳舞臺，因此她特別選用一塊來自瑞士的進口布料，表面是由上萬個頂級亮片，運用高科技印染方式展現漸層色感與光澤度，由白、粉、深藍至水藍所組成。

林佳儀表示，這塊布料在光影的照射下，讓人彷彿置身於湖水中，投射出多變的色調，如同沈浸於令人讚嘆的山明秀水，不過，獨特的配色分佈，也讓師傅在裁片在拼接時，耗費相當的工時。

至於整件外套的輪廓的設計，林佳儀是以象徵國際化卻代表傳統正式服裝的燕尾服為本，她表示，正式的燕尾服的設計難度在於必須要完美的服貼身型，因此從肩部線條延伸至背部再到下擺，從內襯的反覆調整到打版的精準度，一再挑戰設計團隊的專業能力。

林佳儀強調，能站上春晚的表演舞臺除了是對表演者的極高肯定之外，對於整個團隊也是至高的榮幸，因此每一細微末節都需有周全縝密的規劃，以確保高質感的整體演出符合廣大觀眾的期望。因此，王嘉的服裝的設計過程，從布料的挑選、溝通設計、胚衣製作到最後的定裝，全程皆在台灣的工坊內以高標準的純手工技術縫製而成，製作規模完全依照高級訂製服的手法。

(旺報)