遏止利比亞移民路線 歐盟擬新計畫
歐洲聯盟28國領袖今天在馬爾他召開特別高峰會，尋求遏止自利比亞湧入大批移民的計畫。歐盟此時面臨英國退出及美國新總統川普上任等多重挑戰。
法新社報導，歐盟各國領袖預計會支持包括協助利比亞海岸防衛隊等作法，削減自北非穿越危險大海來到義大利的移民數量。
英國首相梅伊（Theresa May）下午將先離開峰會，值此英國預計脫歐的關鍵轉捩點，其餘27國領袖將討論歐盟的未來，以及川普新政府上台而越來越艱難的地緣政治情況。
法國總統歐蘭德（Francois Hollande）抵達高峰會時抨擊川普，川普預言其他國家會跟隨英國的腳步退出歐盟，還指北大西洋公約組織（NATO）是過時的軍事聯盟。
歐蘭德說：「美國透過一些聲明對歐洲該怎樣、不該怎樣造成壓力，令人無法接受。」
德國總理梅克爾（Angela Merkel）說，美國政府似顯模糊不定，歐盟應對的最佳方法便是推動自己的計畫。
梅克爾抵達馬爾他首都法勒他（Valletta）時對記者說：「我已說過，歐洲的命運在自己手中。這是為何，對我而言，談論歐洲是此間最重要要務，而不是去處理世界其他地方的事務。」
這次峰會最關鍵的問題在處理利比亞移民路線，歐盟領袖預計通過新策略「打破人蛇販子的商業模式」。人蛇販子去年協助18萬1000人經利比亞和義大利進入歐盟，這些人主要來自非洲。
根據法新社看到的聲明草文，新計畫涉及資助並訓練利比亞海岸防衛隊，提高他們在移民船抵國際海域前的攔截能力，並協助其鄰國關閉前進利比亞的路線。（譯者：中央社羅苑韶）1060203
(中央社)
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