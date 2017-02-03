雞年轉運 陸春節檔電影票房創新高
中國大陸電影市場沉寂1年後，終於在雞年時來運轉。據統計，雞年大陸春節檔電影票房約人民幣34億元（新台幣約157億元），創歷史新高。
中新社報導，大陸春節檔期電影票房自2014年起呈爆發式成長，從當年的14億元、2015年的18億元，到了2016年更一舉突破30億元。
根據中國大陸國家電影專項資金辦公室公布除夕至大年初五（1月27日至2月1日）的精確數據，以及藝恩票房年初六（2月2日）的數據，雞年大陸春節檔電影票房收入約為34億元。
報導指出，今年春節檔最亮眼的是大年初一，5片齊發、一天之內8億元，創大陸電影單日票房新高。
與2016年「美人魚」一片獨大的情況不同，今年春節檔有多部大片上映，票房前4名是「西遊伏妖篇」、「功夫瑜伽」、「大鬧天竺」、「乘風破浪」，春節檔票房分別為11.5億元、8.7億元、5.7億元、4.1億元。
在7天假期中，能有4部影片票房突破4億元，不僅在歷年春節檔中絕無僅有，也是大陸影史首見。
但報導指出，這些數字與激烈的競爭無法預言2017年中國大陸電影市場的樂觀前景。
就電影本身來說，這幾部大片雖齊力成功吸金，但沒有一部稱得上票房口碑俱佳。報導說，這個春節檔再度提醒業界，中國大陸電影在內容創作上依舊「前路漫漫」。1060203
(中央社)
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