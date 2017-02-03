巴黎羅浮宮攻擊案 遊客虛驚無人受傷
一名男子今天上午在與巴黎羅浮宮相連的地下商場內，持刀攻擊巡邏中的軍人，迅速被開槍擊傷制伏，法國政府認為此案具恐怖攻擊性質。除了一名軍人遭砍傷外，沒有遊客受傷。
事情發生在上午9時50分左右，一名男子在與羅浮宮相連的地下商場內、接近博物館入口處，以大砍刀攻擊巡邏中的4名軍人，造成一名軍人輕傷，其他軍人試圖以搏擊術制伏兇嫌，最後以Famas突擊步槍擊發5槍，兇嫌腹部重傷，但意識清醒，已送醫治療。
費加洛報（Le Figaro）記者柯瓦克斯（Stephane Kovacs）透過一名案發時正在館內的導遊，取得案發當下的照片，照片中兇嫌已經倒地，被4名軍人包圍。
這名男子攻擊時曾高喊「真主至大」，總理卡澤納夫（Bernard Cazeneuve）說，這起事件「顯然具有恐怖主義性質」，巴黎反恐檢察官已展開調查，目前還不清楚兇嫌身份和來歷，經檢查兇嫌隨身的兩個背包，並未發現爆裂物。
案發後，警方封鎖羅浮宮周邊數個出入口，許多觀光客只好臨時改變行程。
羅浮宮於上午9時開門、地下商場於10時起營業，因此案發時遊客人潮還不多。內政部表示，總共約有1000名遊客在案發後被滯留在羅浮宮內或周圍接受保護，到下午2時為止，館內遊客已全數疏散，羅浮宮仍維持閉館。
法國自2015年11月的巴黎連環恐怖攻擊案後，就進入緊急狀態，並數度延長。在緊急狀態下，軍警每天在重要地標、景點、人潮眾多處巡邏，今天遭攻擊的軍人，當時就是在執行巡邏任務。1060203
(中央社)
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