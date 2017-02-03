網傳日公務船驅逐台灣艦艇 海巡署駁斥

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我要評比

(中央社台北3日電)臉書上流傳海巡署船隻在台灣暫定執法線內遭日本公務船驅逐影片，海巡署今晚發聲明否認，指出影片內容與事實不符，將保留法律追訴權。

社群網站轉載一部影片，指稱新政府上台後，日本公務船於暫定執法線內驅逐台灣海巡艦艇，引起網友議論紛紛，甚至有人批評侮辱國格，對此，海巡署今天出面澄清。

海巡署表示，520新政府上任迄今，均未發生海巡艦船在暫定執法線內遭日本公務船驅逐情事，影片內容顯與事實不符。

海巡署指出，影片無船艦追逐情形，且畫面模糊無法辨識船名、海域及拍攝時間，僅憑杜撰文字誤導視聽，就在社群網站散播，海巡署將保留法律追訴權。

海巡署指出，政府護漁決心堅定，護漁行動不打折扣，將持續落實護漁工作，全力保護漁船作業權益與安全。1060203

(中央社)