劉德華下不了床 朱麗倩攜4歲女醫院團圓

朱麗倩與女兒曾被陸媒捕捉身影。(取自騰訊娛樂)

劉德華恢復情況良好。(本報系資料照)

劉德華農曆年前驚傳墜馬意外，盆骨多處骨折，至今17天過去仍在香港養和醫院休養中，好友黃日華今(3日)下午前往探病，透露劉德華復原情況快過預期，目前已經能起身坐起、但還無法下床，也不用吃止痛藥了。

黃日華夫婦今日下午與陳家碧夫婦前往醫院探視劉德華，逗留約莫1個鐘頭，只見黃日華離去時還笑容滿面，被問及劉德華狀況，他透露第一眼見到劉德華就覺得對方胖了，稱劉德華休息夠又吃得多，所以精神不錯。

黃日華又稱，劉德華雖還不能下床，但已可以起身坐起，也不用吃止痛藥了，連醫生都說劉德華復原情況比預期的快，更透露有在病房內看見劉德華的4歲女兒劉向蕙，一家人過年在醫院團聚，大讚劉德華女兒外型亮眼，是個聰明伶俐的小朋友。

(中時電子報)