WTA台灣賽》去年曾萌退意 米內拉3盤逆轉勝

盧森堡好手米內拉鏖戰3盤擊敗朱琳拿下最後一張4強門票。(李弘斌攝)

盧森堡好手米內拉激動喊「Come on！」慶祝勝利。(李弘斌攝)

鏖戰2小時11分鐘，盧森堡好手米內拉（Mandy Minella）3日WTA台灣賽單打8強，上演精采逆轉戲碼，面對中國大陸朱琳在落後1盤情況下，逆勢倒趕2盤，1比6、6比3、7比5，收下最後一張4強門票，賽後也高舉雙手吼道，「Come on！」慶祝勝利。

31歲的米內拉，2012年曾達到生涯排名最高66名，但2014、2015年因傷下滑，去年前半季賽事全都無緣第3輪，一度令她心生退意，「其實我去年非常掙扎，一度考慮要結束網球生涯，但溫網後重燃信心，我也重新找回對網球的熱情。」

中國大陸朱琳不敵米內拉。(李弘斌攝)

決勝盤第12局，米內拉錯過前3個賽末點，直到第4個才拿下比賽，「那時候只能告訴自己，保持正向思考，錯過盤末點也沒關係，心態保持冷靜最重要。」

米內拉脾氣嗆辣，此役一度因為朱琳的教練在她失誤時鼓勵、激勵朱琳，稍微有些不滿情緒，她賽後不好意思說道，「我知道他是在鼓勵自己的球員，但我應該更專注、冷靜在自己的比賽上。」

米內拉4強將碰上賽會頭號種子烏克蘭史維托琳娜（Elina Svitolina），一爭決賽門票，雙方過去僅1次交手就是在去年美網，由史維托琳娜上演3盤逆轉勝，就看米內拉能否在台灣上演甜蜜復仇。

(中時電子報)

盧森堡好手米內拉鏖戰3盤擊敗朱琳拿下最後一張4強門票。(李弘斌攝)