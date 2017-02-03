上海台灣商城 傳租金糾紛

我要評比

三商行在大陸投資的「上海崑崙台灣商城」因房租糾紛，遭大陸法院判決必須搬離位在上海普陀區的商場大樓，並且支付3億多元人民幣、約合台幣14億元的積欠租金。但該商場的台籍房東出面投訴，表示台灣商城至今不僅未繳房租，也不肯搬離，讓大小房東們損失慘重。目前已委請律師去函金管會，指控三商行隱匿重大訊息。

根據上海市房地產權證，上海崑崙台灣商城所在地的「亞新生活廣場」，房屋權利分屬12名個人業主及上海明虹投資公司，其中，小房東中也有台籍人士。

現任業主表示，2014年11月上海高等法院判決確認，明虹投資已於2012年7月與上海崑崙解除租賃關係，三商行的台灣商城無權繼續使用「亞新生活廣場」。前年11月11名小房東向台灣商城提起訴訟，去年6月上海普陀區人民法院宣判，台灣商城必須支付從2014年2月8日起，至實際返還日為止的每月63萬元人民幣房屋租金。

小房東指出，根據判決粗略估計，至今年1月7日為止，台灣商城共需支付2200萬元人民幣租金，加上與明虹投資部分，自2014年2月8日起至2017年1月10日止，尚有約3億元人民幣的租金未付。因此決定函請金管會協助，盼能儘快解決僵局，讓房東及投資者不要繼續承受損失。

前年3月，台灣商城遭明虹投資扣押部分銀行存款1.28億人民幣時，三商行曾表示，是因前、後任房東之間的房屋使用糾紛，才會被「掃到流彈」，台灣商城營運正常、財務也不受影響。面對當地法院裁定即將出爐，三商行表示對法院判決有信心，與身為承租方的三商行無關。

上海明虹投資公司則表示，台灣方房屋所有權人，因三商行所屬上海崑崙台灣商城應搬遷未搬遷，而蒙受巨大損失一事，公司身為最大產權人，代理台灣方業主訴訟事宜，一切依法辦理。

該公司表示，本案獲上海市普陀區人民法院、上海市第二中級人民法院、上海市高級人民法院，以及中華人民共和國最高法院判決，確定三商行皆敗訴。該公司至始至終尊重司法，並格守判決內容。對於三商行所做的回應，重申一切依法辦理，並尊重司法判決。

上海市台辦表示，本案目前仍在司法程序當中，上海市本著保障台商的合法權益，會給予關注並協助。

(中時)