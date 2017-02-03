春節微信紅包收發突破460億個

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騰訊微信紅包團隊今日公佈過年回信紅包收發數據，除夕至初五（1月27日至2月1日）微信紅包的收發總量為460億個，年增43.3％。其中除夕當天收方量就有142億個，年增75.7％。

以省份排名，廣東省收發58.4億個紅包排名第一，接著依序是是江蘇的29.3億個、山東的26.4億個、河北的24.2億個、浙江的24.2億個。

有趣的事，紅包金額為8.88元、6.66元、5.20元等信運數字的紅包最為常見。

(工商)