美非農新增22.7萬人 失業攀升至4.8%

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美國勞工部今天公布的報告顯示，1月分非農就業新增22.7萬人，為4個月來最大增幅，失業率則小幅攀升0.1個百分點至4.8%。

法新社報導，非農就業增長為去年9月以來最快步調。美國總統川普上任以來的首份就業報告，很大程度上證實美國經濟的健康狀況，自2008年金融危機以來，呈現緩慢但穩定復甦。（譯者：中央社陳昱婷）1060203

(中央社)