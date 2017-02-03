天安門前翻車 陸公安：駕駛操作不當

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針對天安門前今早發生疑似軍用車輛翻覆事件，北京市公安局晚間聲稱，肇事原因是駕駛人「路面溼滑操作不當」，並無酒駕、毒駕；同時揚言將「依法打擊處理」個別網民「編造不實傳言」。

北京市公安局今晚透過官方微博帳號「平安北京」宣稱，這輛車的駕駛人是現年26歲、設籍北京市的張姓男子。經初步查明，張某因「遇路面溼滑操作不當」而釀成事故，「負事故全部責任」。

此外，經過檢測，張某血液中酒精含量為0，且沒有吸毒後駕駛的行為。

但北京市公安局又說，針對「有個別網民編造不實傳言」的情況，警方將「依法打擊處理」，並「提示廣大網民不信謠、不傳謠」。

中國大陸網路今早流傳1部短片顯示，1輛懸掛白色軍用車牌的黑色克萊斯勒吉普Wrangler型車，在天安門正前方翻覆並冒煙，現場民眾有人喊「爆炸了」，也有人說「成心（故意）的」。在場武警則忙著驅趕圍觀者，並在遠處拉起封鎖線。

但不久後，微博上流傳的這段影片及相關資訊，都被刪除無蹤。

北京市公安局事後說，這起事件發生在上午7時20分許，造成駕駛員及一名騎車人員受傷，均無生命危險。但僅指肇事車輛為「機動車」，且將天安門前含糊地寫成「國家博物館北側」。

事實上，天安門城樓位在中國大陸國家博物館的西北側，兩地之間還隔著寬廣的長安街。有中國大陸網民質疑，「明明是金水橋（位在天安門城樓正前方）前，矇傻子呢」、「自行車如何進入機動車道的」？

由於官方將今天的天安門廣場升旗時間，訂在早上7時21分，幾乎與事發時間相差無幾，加上今天是中國大陸春節假期後第1個上班日，因此引起部分中國大陸網民聯想與質疑。1060203

(中央社)