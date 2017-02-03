東京奧運高球會場 被指歧視女性
2020年東京奧運會的高爾夫球會場，位於埼玉縣川越市的「霞關高爾夫俱樂部」限定男性才能成為正式會員，被奧運組織委員會指出，有歧視女性之虞，希望日本奧運委員會能早日改善。
國際奧林匹克委員會（IOC）認為，「霞關高爾夫俱樂部」的規定有抵觸《奧林匹克憲章》中禁止歧視的男女平等原則，故希望日本奧委會能盡快妥善處理。日本奧委會已向「霞關高爾夫俱樂部」提出書面的要求。
東京都知事小池百合子3日對此事表示，感覺女性不能成為正式會員很不適當，東京都將視今後的動向來採取對應措施。「日本高爾夫改革會議」議長大宅映子3日到都廳拜會小池並提出陳情書，要求東京都更換奧運高爾夫會場。
奧運大臣丸川珠代則表示，希望「霞關高爾夫俱樂部」儘早做出決定，最好能改變那樣的規定，讓女性也和男性一樣可以成為正式會員。該俱樂部表示，將於7月做出決定。
(中時)
關鍵字：東京奧運高球會場
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